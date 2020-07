Iglesias aclara que no le gustan los insultos y que se refería a la "realidad" de las redes

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha querido dejar claro este viernes que no le gustan los insultos, ya que además los sufre "más que casi todo el mundo", y ha explicado que lo que quiso trasladar en su comparecencia en Moncloa del pasado martes es que los personajes públicos están "sometidos a una realidad" en las redes sociales, "que es el insulto", "¿Eso quiere decir que a mí me parece bien el insulto? Evidentemente, no". Ha criticado a los que, a su juicio, han sostenido que dijo cosas que no fueron las que dijo.