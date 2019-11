Un hombre transforma un camión en ducha portátil para facilitar el acceso al aseo a personas sin hogar

"Si podemos poner una cocina en un camión, ¿por qué no una ducha?". Esta es la pregunta que se hizo Jake Austin, fundador de Shower to the people en diciembre de 2014. Austin, que había trabajado como voluntario atendiendo a las personas sin hogar, se dio cuenta de que éstas recibían productos de higiene, como champú o jabón, pero no disponían de una ducha para utilizarlos. Así que se puso a pensar en una solución.