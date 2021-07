Hokuto no Ken (El puño de la estrella del norte) [EN]

En Japón Hokuto no Ken es una de las series de manga/anime más queridas de todos los tiempo, e influyó muchas otras series de artes marciales. Quedó 26ª en una encuesta japonesa de 2005 de las 100 mejores series de anime. [...] La recepción fuera de Japón es mucho más mixta, no obstante. En los primeros días de Internet recuerdo haber leído críticas sobre cómo Hokuto no Ken bien apestaba, bien era una copia de Dragon Ball Z y apestaba [...] Pero con el paso del tiempo las cosas empezaron a cambiar.