Hogar. Teatro Campoamor, La Habana  

Desde mis comienzos me he caracterizado por ser un fotógrafo “callejero”, alguien que intenta captar la espontaneidad de la vida diaria. Encuentro personas fascinantes, conozco un poco de sus vidas, observo algunos momentos trascendentes. También me preocupan las dificultades que afectan mi entorno; fotografiar ciertos temas es una forma de participar en un diálogo colectivo. De esa preocupación surge Hogar, una serie de fotografías que llegó a ser finalista del Magnun Photography Awards 2016 y cuyo escenario es el viejo Teatro Campoamor.