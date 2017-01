Hipotecas: 5 claves para que el banco te devuelva el máximo de tu dinero

No será tan fácil recuperar el dinero que el banco ha cobrado de más en tu hipoteca. Aquí tienes cinco consejos para conseguir que te devuelvan el máximo. No queremos mentirte: no todas las cláusulas van a ser declaradas nulas, así que huye de aquella propaganda que te lo asegure. Nuestra recomendación es que pidas siempre que la propuesta se haga por escrito para que puedas valorarla tranquilamente. Nuestra modesta opinión es la de recomendar la vía judicial sólo cuando existe una alta probabilidad de éxito.