Jordi Cuixart: "Hicimos lo que debíamos y lo volvería a hacer tantas veces como haga falta"

El presidente de Òmnium Cultural pronostica que no tendrá un juicio justo y se mantiene firme: "Sé que esto tiene un precio alto, pero también me enorgullece enormemente. La prioridad no es salir rápido sino salir con dignidad"."Estamos ante una causa general contra el soberanismo, pero también contra la libertad, contra cualquier tipo de disidencia, y esto afecta al conjunto de los españoles", defiende Cuixart"El relato para acusarnos de rebelión sería insostenible si no fuera por los medios de comunicación que lo alimentan", afirma