La herencia de Schopenhauer

Según Schopenhauer, en “El mundo como voluntad y representación”, el arte revela directamente las Ideas, pero para él las Ideas son concretas, ricas, vivas, no tienen nada que ver con los conceptos, no están en nuestra cabeza, están en el universo, el artista ve las ideas directamente, no se pone a elucubrar sobre ellas, tiene la Visión mejor que nadie, entonces el arte es la verdadera sabiduría, el auténtico conocimiento, y según Schopenhauer hay un arte que está por encima de todos, la Música, que conecta directamente con la Voluntad.