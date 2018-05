Hellín se moviliza para encontrar a la perdiz Perico

Todo Hellín (Albacete) se moviliza para encontrar a la perdiz Perico de uno de sus vecinos, Ángel Ruiz. Alguien se llevó a esta perdiz amaestrada delante de sus narices sin que este hombre, de 87 años, pudiera alcanzarlo. Las redes sociales exigen que aparezca el pájaro más famoso del pueblo. Ángel asegura que está "hecho polvo". Y es que Perico no es una perdiz cualquiera. "Me sigue igual que un perro. Me paro y él también se para" explica el propietario de la perdiz y añade que la perdiz le "pica en los pies para salir a pasear".