Hay una alternativa a la precariedad de Deliveroo y Glovo

A simple vista, el funcionamiento es muy parecido al de las grandes plataformas, "la diferencia está en el modelo que hay detrás", explica Martino. Lo fundamental es que no son autónomos. Según los sindicatos, Glovo y Deliveroo utilizan a los trabajadores como falsos autónomos. En la cooperativa, en cambio, son trabajadores por cuenta ajena. No cobran por pedido, si no por horas trabajadas.