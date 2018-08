Halo, el perro que sabe jugar al billar

Esto es algo que nunca se vio sobre los paños de las mesas de billar. Dime qué pensarías si te encuentras jugando al pool con amigos y en la mesa de al lado un perro se destaca por entre los seres humanos. Y además, tiene buena puntería y desempeño en el juego. Este canino se llama Halo, y te sorprenderá jugando al billar. Esta es una mascota que no querrás tener como oponente en una mesa de billar. A pesar de que no utiliza un palo, Halo tiene algunos tiros increíbles con su pata que no lo vas a creer.