Hablamos con los "libertinos" franceses; organizando orgías en una pandemia [ENG]

"La situación de salud no puede reprimir el deseo incontenible de follar". Eso es lo que Robin (no es su nombre real) escribió a este medio de París, donde dice que ha asistido con frecuencia y organizado orgías durante la pandemia. Con un estricto toque de queda de 6:00 p.m. a 7:00 a.m., después de la puesta del sol, los bulevares de castaños de París están casi vacíos en estos días, ya que los parisinos se encierran en el interior. Sin embargo, a pesar del toque de queda y de una pandemia que continúa arrasando en todo el mundo...