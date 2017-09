Ha llegado la era de la desinformación (desde hace tiempo)

La entrevista del Sr Concejal de Turismo ya me la sé de memoria..no me sé las preguntas, pero todo apunta a que los tiros van a que ha subido el Turismo un x%, el empleo se ha mejorado etc…en vez de ser reivindicativo y nombrar toda la problemática que hay con las camareras de piso, con los sueldos, con la explotación laboral, que si más horas extras y no se pagan etc… Siempre se ha dicho, y es una gran verdad, los medios de comunicación, en vez de informar, desinforman, de pena.