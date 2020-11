Una guía completa de las localizaciones en Yotsuya de Your Name [EN]

Cuando empecé a trabajar en el distrito de Yotsuya a comienzos de año ya había visto la película Your Name, pero ignoraba que muchas de sus localizaciones estaban por allí. Mis colegas sugirieron que me familiarizara conlos alrededores y visitara el templo de Suga, y mencionaron que era el lugar de las escaleras al final de la película. Pero para mí lo más divertido fue cuando, mientras me dirigía allí por primera vez, me detuve en las callejuelas cercanas, pensando "Espera, conozco este cruce" o "Oh, ¡ese es el buzón!".