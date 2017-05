Goodbye ISIS, Hello Losers. La frase de Trump [ING]

El presidente Trump acaba de dar a ISIS su nuevo nombre: Los Perdedores. (forma corta para Los Perdedores Del Mal). Si usted piensa que no es gran cosa, está equivocado. Es una gran cosa. Esto es - literalmente - el grado de arma de persuasión más potente del Maestro de la Persuasión de nuestro tiempo. Como ya les he enseñado en este blog, los apodos ingeniosos del presidente Trump para las personas no son aleatorios. Están profundamente diseñados para el impacto visual y el sesgo de confirmación en el futuro.