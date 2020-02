El Gobierno adapta “a la realidad” su posición sobre Venezuela

No hay cambio de rumbo en la posición política española, advierten fuentes de la Moncloa, pero sí la adaptación de su estrategia a la realidad de un país que lleva un año embarrancado y sin salida. Guaidó no ha conseguido que se celebren las elecciones en aquel país, donde España tiene múltiples intereses y Nicolás Maduro sigue gobernando. “Hay que ser realistas. Casi un año después, Guaidó sigue donde estaba, y Maduro donde está. Si Maduro no se quiere marchar, tenemos un problema. Esto no se arregla con invocaciones a la divinidad”.