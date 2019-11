"Why the fuck was I breached?", algo así como "¿Por qué diablos han comprometido mi seguridad?" en español, es el título de esta página que promete generar excusas gratuitamente para desarrollar un comunicado sobre las causas de una brecha de seguridad en un abrir y cerrar de ojos. Por Ejemplo: "El maldito colectivo Anonymous utilizó un problema en Wordpress 1.0 para penetrar en nuestros servidores de alta seguridad".