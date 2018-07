Llevan décadas celebrándose, pero si no estás cerca de alguien que compita o no indagas habitualmente en información científica, puede que no sepas muy bien qué son las Olimpiadas Científicas. Por si no lo habías escuchado antes, te diremos que son competiciones que ponen a prueba los conocimientos en Física, Química, Biología y Matemáticas de los alumnos de secundaria.