El fraude de Las Ventas: vender conciertos que no se pueden celebrar allí

Nadie quiere hacerse responsable del fraude. El informe emitido por el consistorio a la Comunidad de Madrid, dueña de la Plaza, aclara que la documentación técnica aportada no prevé la adopción “de las medidas correctoras de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización, ni de accesibilidad”. Por lo tanto, el espectáculo no garantizaba la seguridad del público y el Ayuntamiento no recomendaba su celebración. En este caso, los informes del equipo de Manuela Carmena no son vinculantes para el equipo de Cristina Cifuentes.