En Francia detienen a un cura y un vicario por celebrar misa sin medidas antiCovid-19

La Fiscalía de París indicó que los dos eclesiásticos fueron arrestados este jueves para ser interrogados por los policías encargados de la investigación, abierta por los cargos de poner en peligro la vida de terceros, no llevar mascarilla y organizar una reunión de más de seis personas sin aplicar esas reglas.El cura y su asistente no solo no llevaban mascarilla, como es obligatorio en Francia en el espacio público, sino que además dieron la comunión con la mano y directamente en la boca de los que la recibían.