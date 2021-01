Francia desaconseja uso de mascarillas caseras por las nuevas variantes

Las autoridades del país europeo hicieron un llamado a no utilizar tapabocas que no tengan un filtrado superior al 90% debido a la mayor carga vírica que poseen las nuevas variantes de coronavirus, que se han mostrado hasta un 70% más contagiosas. En una entrevista a la emisora France Inter, el ministro explicó que las que no ofrecen garantías ante esa amenaza son las hechas de forma artesanal y también las fabricadas con tejido de categoría 2, que únicamente aseguran el filtrado del 70 % de las partículas de 3 micrómetros.