Francia cuestiona el desarme: ETA entregó menos armas de las anunciadas

El inventario policial del armamento entregado por la organización no coincide con la cifra anunciada el día del desarme. Las cuentas no dan. Francia asegura que ETA entregó solo 73 armas y no el centenar que prometió. El inventario policial del armamento entregado por la organización no coincide con la cifra anunciada el pasado sábado en Bayona, según información publicada por medios del grupo Vocento.