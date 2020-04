Francia advierte que no apoyará el presupuesto de la UE que se queda corto en la respuesta a la pandemia [ing]

Francia advirtió el miércoles que no daría su bendición al próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea si no era lo suficientemente grande para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que la UE "no tiene otra opción" que crear un fondo que "podría emitir deuda común con una garantía común" y también ha pedido que el futuro presupuesto de la UE que se está discutiendo actualmente sea más grande que su tamaño actual. "El presidente fue claro en esto