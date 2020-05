La artista alemana Sarah Schönfeld realizó un experimento " All You Can Feel ". Ya sea metanfetamina, heroína o éxtasis, sus imágenes presentan un lado sorprendente de la pseudoalquimia, el resultado de rociar psicotrópicos y neurotransmisores en negativos fotográficos y someter las muestras al típico proceso fotográfico. Lo que queda son paisajes caídos, escenas planetarias y universos cristalizados.