Las flatulencias en el reino animal [ENG]

No, no son sólo los mamíferos los que flatulan. Los perros, los gorilas, las hienas, los perezosos... todos ellos lo hacen pero las serpientes, por ejemplo, también. Y gracias a un grupo de científicos se ha podido recopilar todos los animales que lo hacen en un nuevo volumen de "Does it fart" que sale ahora a la luz como la guía definitiva. De hecho, también recopilan quién no lo hacen: pulpos, anémonas y pájaros. El libro explica cada uno de los casos como las larvas de una especie de insecto que matan a sus depredadores con sus flatulencias.