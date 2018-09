Firefox Monitor te avisará si te roban tus contraseñas con la ayuda de "Have I been Pwned"

Es probable que alguna de tus contraseñas ya no sea segura. Y es más probable aún que no te hayas enterado. Precisamente para evitarlo nace Firefox Monitor, un servicio gratuito de Mozilla que te avisará si tus contraseñas se han visto comprometidas. Para hacerlo en Mozilla han colaborado con el famoso servicio 'Have I Been Pwned' (HIBP), una base de datos desarrollada por el experto en ciberseguridad Troy Hunt que permite conocer si nuestras direcciones de correo electrónico se han visto expuestas en alguno de esos robos de datos masivos.