Se filtra el segundo capitulo de la serie de: "El señor de los anillos" de Amazon Prime

“Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras”, reza el texto publicado por la cuenta oficial The Lord of the Rings on Prime junto a un austero plano de la Tierra Media en el que todo parece en su sitio hasta que, si uno se fija en la esquina inferior izquierda, ¡BAM! Númenor.