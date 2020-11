Fiebre de Vivir, Sabado a la noche  

Sábado a la noche Ya cobre Y mi dinero yo me lo gane Mi madre me dice Ven y quédate Sábado a la noche No me quedaré Lo gastare por ahí La invitare a salir A recorrer la ciudad Como yo soñé Sábado a la noche Ya cobre Y mi dinero yo me lo gane Mi madre me dice Ven y quédate Sábado a la noche No me quedaré Lo gastaré por ahí La invitaré a salir A recorrer la Ciudad como yo soñé Saben yo trabajo En un bar de Hortaleza Soy el camarero que te Pone la cerveza Curre en la semana, es Toda mi riqueza Sábado a la noche Me lo gasto en una Mesa La gastar