Ferrocarril subterráneo: las rutas secretas hacia la libertad

‘Swing low, sweet chariot / coming for to carry me home’. La letra de este tradicional espiritual negro –que han versionado desde Louis Armstrong hasta Eric Clapton– parece evocar el deseo humano de ser salvado y portado hacia el paraíso. Tras este aura religiosa se escondió durante años un código secreto que miles de esclavos afroamericanos emplearon para escapar de sus dueños. En ésta y otras muchas piezas góspel permanece hoy el legado de aquellas rutas clandestinas, a las que se conoció popularmente como el ferrocarril subterráneo.