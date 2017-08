Feria Valencia: La década del desenfreno

La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro: el despilfarro no es delito y las responsabilidades de los exdirectivos de Feria Valencia pueden ser administrativas pero no penales. Eso no oculta el escándalo, otro más de cuando la ciudad vivía días de vino y rosas. Entre los casi 5 gigabytes de documentación y más de 47.000 apuntes de pagos con tarjeta que recibieron los miembros de la comisión de Les Corts sobre Feria Valencia hay cientos de facturas que cabe calificar, como mínimo, de sorprendentes.