Fabricáis jóvenes locos. Competitividad es el demonio de la educación que dais

Por mi, la mayoría de vosotros podéis iros a la mierda, tan solo me quedaré de hoy en adelante con aquellas personas que realmente merezcan la pena, para el resto dedo corazón. Desde bien pequeño me he dejado llevar por una educación basada en la competitividad, es querer ser el mejor, o por lo menos destacar por encima de la mayoría. Me lo habéis metido en la cabeza a fuego, actualmente mi ansiedad y frustración es tan grande por no haberlo conseguido, que tan solo me queda una opción: mandaros a tomar por culo.