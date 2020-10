Las excepciones en el toque de queda y las nuevas restricciones desatan otra bronca en el Govern catalán

Que la convivencia entre JxCat y ERC durante estas legislatura ha sido más que complicada es evidente. Y quien pronosticó que en esta recta final hasta la celebración de las elecciones la cosa iría a peor acertó en el pronóstico. Mientras el president Quim Torra estuvo al frente del Govern, las tensiones entre su equipo y el de Salut fueron continuas. Ahora que no está él, la cosa no solo no ha mejorado sino que el cruce de acusaciones entre los socios del Ejecutivo catalán arrecia cada día que pasa.