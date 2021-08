La Eurocámara quiere llevar a la Comisión Europea a los tribunales

El Parlamento Europeo no dudará en llevar a la Comisión Europea a los tribunales. Pero solo si no actúa pronto contra Hungría. Varios eurodiputados han mostrado su desacuerdo con la negativa de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de activar el reglamento de condicionalidad presupuestaria contra Hungría tal y como pedía el presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. El eurodiputado de los Verdes, Daniel Freund, acusa a la Comisión de no cooperar y está seguro de que el caso terminará en la justicia europea.