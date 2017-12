Por qué los estudiantes de medicina de EE.UU practican abortos con papayas (ENG)

En medio de los temores de una futura prohibición del aborto en EE.UU, un grupo enseña un procedimiento discreto usando esta fruta que se parece al sistema reproductivo femenino. "La comunidad es muy anti-elección. Cuando se trata de aborto, no se imparte educación. Tienes que buscarlo y eso es un burla". Los estudiantes de medicina no se especializan hasta más tarde y podrían aprender sobre eso, pero la directora ejecutiva de Medical Students For Choice dijo que muchas universidades han abandonado el aborto completamente del plan de estudios.