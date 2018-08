En el documento "What Makes Popular Culture Popular? Product Features and Optimal Differentiation in Music”, los profesores Michael Mauskapf de la Columbia Business School y Noah Askin de INSEAD analizaron 60 años del Billboard Hot 100. Lo que encontraron no es lo que podrías esperar, ya que las canciones "top" tienden a ser menos similares a sus predecesoras. Información en español: www.hispasonic.com/noticias/hace-cancion-sea-exito/43900