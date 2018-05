¿Este perrito está feliz de verdad?

Hollywood y algunas cuentas de redes sociales insisten en humanizar a los perros, sin mostrar su complejidad y las fascinantes características que los definen como animales. Perros en películas, GIF y memes: siempre están presentes en las publicaciones de Twitter y Facebook. El Supertazón tiene una versión con cachorros: su aparición en los anuncios vende de todo, desde papel de baño hasta tacos. Extrañamente, la omnipresencia de mi sujeto favorito me causa malhumor, no me fascina.