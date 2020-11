Después del fiasco que fue el año pasado el Black Friday he sido un acérrimo defensor del 11.11 de AliExpress. Cada vez tienen mejores ofertas, mejor logística y mejor servicio postventa en España gracias a AliExpress Plaza. Este año, aunque he conseguido algunas cosas a buen precio, ha sido una absoluta decepción en general… Los vendedores sin escrúpulos no entienden de fronteras.