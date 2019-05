Tras la reciente escalada de tensiones en la guerra comercial mantenida entre Estados Unidos y China con el caso Huawei, ahora es el turno de la industria de aeronaves no tripuladas. El país norteamericano ha alertado sobre la falta de seguridad de los drones chinos, señalando la posibilidad de que terceros no autorizados puedan acceder a datos confidenciales recabados por estas aeronaves. La respuesta de DJI no se ha hecho esperar.