Esta oferta de trabajo para un becario es una contradicción en sí misma

Ha sido un tuitero (@toarne) quien ha dado con una oferta de trabajo un tanto particular en un conocido portal de búsqueda de empleo. Lo que tiene de particular se ve en el mismo encabezado, en el que se especifica el puesto que se quiere cubrir,que no es otro que el de Becario/a Jefe de proyectos.Algo que,en realidad, parece complicado por ser una contradicción en sí mismo. ¿Cómo puede alguien que está aprendiendo ser quien decide y manda sobre los demás? Como era de esperar,esta oferta de trabajo ha indignado a los usuarios de redes sociales