España retrocede en pobreza, obesidad, empleo juvenil y desigualdad

España no ha avanzado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por Naciones Unidas en 2015, que puso 2030 como año límite para su cumplimiento, según el informe "Índice ODS 2018" de la Red española de Desarrollo Sostenible (Reds). "España está en una situación en la que no ha habido cambios" desde 2015 para alcanzar estos objetivos, ha alertado Javier Benayas. Asimismo, Benayas ha querido recordar que los países del G20, los más desarrollados del planeta, "no son los que están haciendo el mayor esfuerzo" para dar cumplimiento