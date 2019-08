España paga una pensión vitalicia de 75.000 euros a cada ex presidente

España se encuentra entre uno de los tres países del mundo desarrollado que compensan de por vida a sus ex presidentes y ex ministros después de abandonar sus cargos.En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 presentados en el Congreso de los Diputados, se incluye un incremento de la partida presupuestaria destinada a las pensiones vitalicias de los ex presidentes del Gobierno de España, que pasa de los 223.740 euros a 298.320 euros para así incluir en esta medida al último ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.