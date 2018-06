España, entre los países europeos que no cumplirán los objetivos climáticos del Acuerdo de París

Según este informe, “Off Target: Ranking of EU countries’ ambition and progress in fighting climate change”, la mayoría de los países europeos no tienen posibilidades de alcanzar los objetivos firmados en el Acuerdo de París porque están muy atrasados en poner en marcha medidas que sirvan para la reducción de las emisiones de carbono al nivel necesario. Solo unos pocos, contados con los dedos de la mano, abogan por objetivos y políticas ambiciosas sobre el clima y la energía.