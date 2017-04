Escasez de patatas fritas en los supermercados japoneses

Los estantes de los supermercados están vacíos como resultado del paso de varios tifones el pasado verano que arruinó seriamente los cultivos de patatas en el país. Los dos principales productores de aperitivos japoneses, Calbee y Koike-Ya Inc, producen 49 tipos de chips en bolsa. Calbee indicó que ha tratado de compensar la falta de patatas mediante la importación de los Estados Unidos. "Una gran cantidad de patatas importadas no llega al nivel de calidad que estamos acostumbrados, y esto no nos permiten producir a plena capacidad".