La trazabilidad del gasto es “insuficiente”. Eso ya lo sospechábamos cuando salieron a la luz los diferentes fraudes en los programas de formación. No recuerdo exactamente si devolvieron todo el dinero malversado de los españoles y si están en la cárcel aún los responsables. Prefiero no mirarlo. Me interesa más centrarme en algo que no debería pasar desapercibido y que es anterior al diagnóstico.