Entre las amenazas y la autocensura: los problemas de hacer humor hoy en día  

"Ya no se pueden hacer chistes de gitanos. Yo he trabajado mucho y trabajo de guionista en la tele (...) ". Así arrancaba el monólogo por el que Rober Bodegas ha pedido perdón públicamente, tras recibir amenazas de muerte y una denuncia por parte de Sociedad Gitana Española. Pero no será ni el primero ni el último al que amenazan "por las risas". No será ni el primero ni el último que tenga que pedir perdón ni que se convierta en trending topic por "sobrepasar" las líneas rojas con las que últimamente parece que hemos acordonado la risa.