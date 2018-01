En las entrañas del edificio de madera más alto de España

Se está levantando en un solar municipal en el antiguo recinto industrial de Can Batlló, en el barrio de La Bordeta. El material utilizado no es la única peculiaridad de este inmueble, promovido por la cooperativa La Borda: sus viviendas se cederán en uso. Es el primero de estas características en suelo público y de obra nueva en la capital catalana. Los espacios comunitarios estarán en la planta baja con cocina comedor de unos 40 m2 cuadrados, lavandería, sala polivalente, espacio de invitados, aparcamiento para bicicletas, etc.