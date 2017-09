He pasado gran parte de mi carrera informativa cubriendo países que no están gobernados por la ley, y que no veneran las normas democráticas de moderación, moderación, perdón y compromiso. Es común que los gobernantes autocráticos, incluso aquellos que asumieron el poder a través de elecciones aparentemente democráticas, persigan a los individuos y partidos que han vencido, por razones que van desde la paranoia hasta la simple venganza.