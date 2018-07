La relación causa-efecto entre porno y violaciones no deja de ser puramente teórica. Las agresiones sexuales se han cometido desde mucho antes de que existiese la pornografía como industria, y en culturas donde no existe tal industria también se cometen violaciones. Los discursos feministas que señalan al porno para someterlo a escrutinio son, no obstante, un ejercicio necesario para desafiar al poder.