Ecopetrol anuncia hallazgo de crudo liviano y gas en el este de Colombia

Pese a que no es un descubrimiento de gran potencial de hidrocarburos llama la atención el hallazgo de Ecopetrol y la filial de la canadiense Parex Resources Inc., por ser un crudo liviano que se encuentran localizado en el piedemonte llanero. Dice el comunicado de la petrolera colombina que Parex Resources Inc., socia de Ecopetrol en el bloque Capachos, confirmó la presencia de hidrocarburos en el pozo Andina-1, ubicado en el municipio de Tame (Arauca) en nuevas formaciones a las ya probadas en dicho bloque.