Los dominios .org no dispararán su precio (todavía): la venta ha sido detenida

La venta de los dominios .org ha sido detenida temporalmente por las quejas recibidas y la falta de transparencia al respecto. Así lo ha anunciado el Chapters Advisory Council, el portavoz oficial de los miembros de la Internet Society (ISOC), que afirman que recomendarán no proceder con la venta si no se cumplen una serie de requisitos. Entre esas condiciones se exige una mayor transparencia con la venta de los dominios .org, ya que no se han publicado elementos clave del acuerdo como quién será el propietario de los dominios tras la venta.