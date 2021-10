Diez años del cese del terrorismo de ETA: películas, series, documentales y libros sobre el terrorismo vasco y su final

Con motivo del aniversario del final de la banda terrorista ETA me ha dado por pensar en todos aquellos libros, series, películas, cómicos o documentales que me han parecido especialmente interesantes e ilustrativos sobre los orígenes de la banda, la convivencia en Euskadi durante estos años o el final de ETA y cómo se llegó allí. Aquí va una selección personal en la que por supuesto me dejo mucho fuera y a la que agradecería se le añadieran recomendaciones de todo aquel que llegue a verla.